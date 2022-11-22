جازبروم تهدد بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا

هددت شركة جازبروم للغاز، بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه الطقس البارد الدول الأوروبية للبدء في تخزين الغاز.

ومازال الطريق عبر أوكرانيا هو آخر خط أنابيب متبقي ينقل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا، وذلك بعدما خفضت موسكو تدريجيا الإمدادات للقارة منذ قبل الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة جازبروم قالت عبر قناتها على تطبيق تيلجرام إن بعض إمدادات الغاز المقرر نقلها إلى مولدوفا يتم الإبقاء عليها في أوكرانيا.

وحذرت جازبروم من أنها سوف تقلص الامدادات ابتداء من 28 نوفمبر الجاري بما يعادل كمية الغاز التي لا تصل للعملاء في مولدوفا. كما يتم استخدام الطريق لمزيد من عمليات نقل الغاز إلى أوروبا، والتي تم تقليصها بصورة كبيرة بالفعل.