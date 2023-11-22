فوز الناشر المصري أحمد رشاد بمقعد داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للناشرين

فاز الناشر أحمد رشاد بمقعد باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، ليحصد ثاني أعلى الأصوات في التصويت الذي أجري على 5 مقاعد ليكون ثالث ناشر عربي يفوز بهذا المقعد منذ تأسيس الاتحاد عام 1896م.

وقد تقدم المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، بوافر التهنئة للناشر أحمد رشاد، حيث قال: ألف مبروك فوز أحمد رشاد المبهر في انتخابات إتحاد الناشرين الدولي، وسيكون يكون عمله وإنجازه إضافة قيمة ومشرقة لما أجتهد، واجتهدت بدور في تحقيقه .. وينجز برعايتك ما نتطلع إليه ونفتخر به .

الجدير بالذكر هو أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، تضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًّا من 76 دولة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين، ويضم آلاف الناشرين الأفراد حول العالم الذين يخدمون الأسواق التي تضم أكثر من 5.6 مليار شخص

ويمثل الاتحاد الدولي للناشرين، الذي يقع مقره في جنيف بسويسرا، مصالح صناعة النشر في جميع أنحاء العالم ولقد تأسس الاتحاد الدولي للناشرين عام 1896 في باريس على يد كبار الناشرين في ذلك الوقت.

وقد كان هدفه الأول هو التأكد من أن البلدان في جميع أنحاء العالم أظهرت احترامًا لحقوق الطبع والنشر، وتقوم على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الطبع والنشر بشكل صحيح، مثل: "اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية".. التي لا يزال تعزيز حقوق الطبع والنشر والدفاع عنها هو أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للناشرين.

يذكر أن أحمد رشاد هو ناشر مصري تخرج في الجامعة الألمانية بالقاهرة ببكالوريوس تجارة قسم تسويق وإدارة إستراتيجية وحاصل على دبلومة في الإدارة الثقافية المشتركة من مدرسة برلين الدولية للاقتصاد، ويعمل في مجال صناعة النشر منذ أكثر من 18 عامًا وهو الرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب ومكتبات المصرية اللبنانية بالإضافة إلى شركة أر 6 للحلول بالإمارات العربية المتحدة.

وهو عضو مجلس إدارة سابق باتحاد الناشرين المصريين ونائب رئيس سابق للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بالشارقة.