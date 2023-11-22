الأورومتوسطي يطالب بتوجه طواقم إنقاذ أردنية ومصرية إلى غزة لانتشال جثامين الشهداء

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة توجه طواقم إنقاذ أردنية ومصرية إلى قطاع غزة لدعم عمليات انتشال جثث الشهداء والبحث عن المفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأكدّ المرصد الأورومتوسطي على ضرورة استغلال إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة الذي أعلن عن التوصل إليه اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، لمجالات الإغاثة بما في ذلك انتشال جثث الضحايا والمفقودين، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وقدّر الأورومتوسطي، بوجود أكثر من 6 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها غارات جوية ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي على مدار 46 يوما من العدوان الدموي المستمرة على قطاع غزة.

وحثّ الأورومتوسطي، على إدخال معدات إنقاذ الحياة والإسعاف كأولوية قصوى إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في ظل إمكانياته المحدودة في مواجهة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتقه منذ بدء الحرب على القطاع.

وتحدث المرصد عن افتقاد قطاع غزة لأدنى الخدمات اللازمة للبحث عن الجثث تحت الأنقاض، وذلك بسبب انعدام إمكانات عمال الإنقاذ والدفاع المدني أو بسبب الشلل الحاصل في عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لنفاد الوقود.

وذكر الأورومتوسطي، أنّ الدفاع المدني في غزة الذي يضم نحو 800 عنصر، استشهد 25 منهم على الأقل في غارات جيش الاحتلال خلال العدوان الحالي، فيما تعرضت عدة مقرات ومركبات له للاستهداف المباشر وغير المباشر بالقصف.

ولفت المرصد إلى معاناة الدفاع المدني، قبل العدوان الحالي من امتلاك فرقه الميدانية 30 مركبة إطفاء وإنقاذ فقط، ومركبة صهريج واحدة مع 4 سلالم هيدروليكية فقط، تعمل 3 منها بجودة متدنية، فيما تعطل الرابع لعدم وجود قطع غيار له.

وأفاد الدفاع المدني بأن هذه الأرقام من المعدات دخلت الخدمة منذ عام 1994 ولم يطرأ عليها تحديث أو استبدال أو تجديد، مشيراً إلى عدم تمكنّه من امتلاك معدات ثقيلة للتعامل مع الكميات الكبيرة من أنقاض المباني.

وعلى مدار سنوات، حظرت إسرائيل، إدخال أجهزة الأكسجين وأقنعة التنفس وأجهزة تستخدم في تكسير الباطون، وأخرى لكشف وجود أحياء تحت الأنقاض، إضافة الى خوذ وسلالم هوائية، وكشافات تخرق الحريق والدخان، فضلاً عن زيّ الدفاع المدني الذي يتحمل الحرارة العالية وذلك بزعم احتمالية استخدامها المزدوج.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تراكم آلاف الجثث وتحللها يهدد بالتسبب بتلوث صحي وبيئي خطير في قطاع غزة بما في ذلك تفشٍّ للبكتيريا والفيروسات، مما يؤدي إلى انتشار أوبئة مثل الكوليرا والسل وأمراض أخرى قد تضر بالجهاز المناعي.

ولفت إلى خطر آخر مضاعف نتيجة لتلوث إمدادات المياه بالجثث، باعتبار أنّ وجود الجثث قرب مرافق إمدادات المياه أو داخلها قد يسبب مشاكل صحية، كون الجثث قد تُفرز فضلات وتلوث مصادر المياه، وهو ما يؤدي إلى خطر الإسهال أو غيره من الأمراض.

وقال المرصد إنّه "لا يجب القبول إقليمياً ودولياً باستمرار واقع افتقاد قطاع غزة لأدنى مقومات الإنقاذ ومشاهد الأهالي يبحثون عن أحبائهم بأيديهم العارية تحت الأنقاض والركام"، ذاكرًا أنّ توفر الإمكانيات للطواقم المختصة ربما كان من شأنه إنقاذ المئات من الضحايا.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بإلزام "إسرائيل" بوقف استهداف طواقم الدفاع المدني ومقدمي الخدمات الإسعافية، مضيفاً أنّ ذلك يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب.