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منظمة الصحة العالمية: 59% من المؤسسات الطبية في غزة دُمرت

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 8:10 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 8:10 م

وصفت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قطاع غزة بأنه المكان الأخطر على الأطقم الطبية في العالم، مشددة أن الطواقم بالمستشفيات وفرق عمل المنظمة تتعرض لخطر دائم.

وقالت خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، إن 59% من الخدمات الطبية دمرت جراء الاستهداف الإسرائيلي، وكذلك البنية التحتية تضررت بشكل بالغ.

وأوضحت أن نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء؛ أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المؤسسات والمراكز الطبية، مشددة على ضرورة وقف الاستهداف الإسرائيلي للقطاع الطبي.

وقالت: «القطاع الطبي يجب ألا يكون هدفا عسكريا، ويجب وقف استهداف المستشفيات وتدمير بنيتها التحتية»، موضحة أن المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الوقود وكذلك الغذاء والمياه للمرضى.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تسعى جاهدة لإدخال المساعدات الطبية وتقديم الإمدادات اللازمة، لكن العراقيل الإسرائيلية تعيق وصولها للمحتاجين.

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