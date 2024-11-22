سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت

أعلنت سلوفينيا، اليوم الجمعة، أنها ستلتزم بشكل تام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس".

وأكد جولوب أنهم يحترمون قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت "بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، قالت سويسرا إنها ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت "حال مجيئهما إلى البلاد"، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، إنجريد ريسر، ردا على سؤال صحفي حول تقييمهم وموقفهم من قرار المحكمة الجنائية الدولية، إن سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.

بدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز، إن سويسرا تأخذ في الاعتبار قرارات المحكمة الجنائية الدولية المؤرخة الخميس.