اليوفي بقيادة رونالدو يبحث عن اللقب الأول هذا الموسم.. ولاتسيو يعتمد على نجومه المميزين أبرزهم إيموبيلي هداف الدوري

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس، حامل لقب الدوري، ولاتسيو، حامل لقب الكأس المحلية، لتكون تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يُقام فيها كأس السوبر الإيطالي في السعودية.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قرر إقامة كأس السوبر الإيطالي خارج إيطاليا في كل عام، من أجل الجماهير المتواجدة في كل أنحاء العالم، ومن أجل التسويق في بلدان عدة، وهذه المرّة هي الثانية توالياً الذي ينظم في السعودية، حيث جرى العام الماضي في جدة.

ويعيش الفريقان موسماً جيّداً في الدوري المحلي على صعيد الأداء والنتائج، ففريق يوفنتوس يحتل المركز الأول (موقتاً) برصيد 42 نقطة، ولاتسيو المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

ولن تكون المباراة سهلة على يوفنتوس الذي يبحث عن اللقب الأول هذا الموسم، أما لاتسيو الذي يمتلك هدافاً بحجم سيرو إيموبيلي (متصدر ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 17 هدفاً)، لن يدخل خائفاً من خصمه يوفنتوس.

ويعول البيانكوبيري على نجمه كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 10 أهداف في الدوري الإيطالي (ثاني هدافي البطولة المحلية)، والذي دائماً ما يقود فريقه إلى تحقيق الفوز في الأوقات الصعبة.

ويتقدم البرتغالي أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي أبرز لاعبي يوفنتوس ولاتسيو، حيث يعتبر لاعب ريال مدريد الإسباني السابق الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وتجاوز مؤخراً حاجز الـ700 هدف في مسيرته الرياضية، ويمني النفس بالتسجيل مجدداً، بعد أن قاد يوفنتوس للفوز في النسخة الماضي على ميلان، في مدينة جدة.

وسيكون ماتياس دي ليخت حاضراً رفقة "البيانكونيري"، والذي توج مؤخراً بجائزة الفتى الذهبي في حفل "البالون دور"، وفي الموسم الماضي، دخل التاريخ بعد أن أصبح أصغر قائد في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن كان قريباً من مغادرة الفريق، عاد الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا للتوهج، صاحب الرقم عشرة، ساهم في تسجيل أحد عشر هدفاً للسيدة العجوز هذا الموسم.

الطرف الثاني في كأس السوبر فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو، تبلغ قيمة لاعبيه مجتمعة حوالي 350 مليون يورو، يملك في صفوفه القناص الإيطالي تشيررو إيموبيليي، هداف الكالتشيو في مناسبتين سابقتين، ويحتل حالياً صدارة الهدافين بسبعة عشر هدفاً من ستة عشر مباراة.

الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، قدم للاتسيو من غينك البلجيكي وهو بعمر العشرين عاما وكلف انتقاله آنذاك أربعة ملايين يورو فقط، أما الآن فتقدر قيمته السوقية بسبعين مليون يورو، وساهم سافيتش بتتويج صربيا بكأس العالم للشباب عام 2015، ومن "البيانكو سيليستي" يبرز أيضاً خواكين كوريا، الجناح الأرجنتيني الذي ساهم فيما نسبته 25% من أهداف "النسور" هذا الموسم.

من المتوقع أن يخوض يوفنتوس اللقاء بالتشكيل الآتي، حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني، خط الدفاع : أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو، خط الوسط : إيمري تشان - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة - فيديريكو بيرنارديسكي، خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين

أما لاتسيو فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي، حراسة المرمى : توماس ستراكوشا، خط الدفاع : ستيفان رادو - فرانشيسكو أتشيربي - لويز فيليبي - سيناد لوليتش، خط الوسط : لويس ألبيرتو - لوكاس ليفا- ميلينكوفيتش سافيتش - مانويل لاتزاري، وفي خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي - خواكين كوريا