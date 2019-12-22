الرئيس التنفيذي لأفغانستان: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالبلاد «غير شرعية»

اعتبر مكتب الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في البلاد اليوم الأحد، بأنها "غير شرعية".

وشدد المكتب - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - على عدم قبول هذه النتائج بدعوى أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير.

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى أفغانستان جون أف باس، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "من المهم أن يتذكر جميع الأفغان أن هذه النتائج أولية، ولا تزال هناك خطوات عديدة قبل اعتماد نتائج الانتخابات النهائية، كي تحظى النتائج بثقة الشعب".

كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت حصول أشرف غاني على 6ر50% من الأصوات بعد إجراء فرز أولي، متغلبا بذلك على منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي للبلاد.

وقد تم تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي بشكل متكرر، وسط اتهامات بحدوث مخالفات ومشكلات تقنية في فرز الأصوات.