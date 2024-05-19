مصر والصين تبحثان التعاون في توطين صناعة النقل

استقبل كامل الوزير وزير النقل، نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية ومدير الإدارة الوطنية للسكك الحديدية الصينية NRA، فاى دونجبين، ورؤساء ومسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجال السكك الحديدية (رئيس شركة أفيك – نائب رئيس شركة CRRC)، بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري.

في بداية اللقاء، أعرب وزير النقل عن ترحيبه بنائب وزير النقل الصيني، بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، لافتا إلى عمق العلاقات المصرية الصينية وإلى التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل تنفيذ شركة أفيك الصينية بالتعاون مع الشركات المصرية في مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105.5 كيلومتر بإجمالي 19 محطة.

وأشار الوزير إلى افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الخفيف من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة، وجاري العمل في المرحلة الثالثة والتمهيد للمرحلة الرابعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف (الرحاب – العاصمة الإدارية) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انتيل وغيرها من المشروعات.

من جهته، أعرب نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية، عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية، لافتا إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر ومنه مجال السكك الحديدية، والذي تمتد خطوطه إلى 10 آلاف كيلومتر، وجاري تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر.

ثم تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث أشار وزير النقل إلى وجود فرصا للتعاون تتمثل في التعاون في توطين صناعة النقل في مصر من خلال إنشاء مصنع في مصر لتصنيع كل أنواع الوحدات المتحركة (جرارات – عربات سكك حديدية – عربات مترو – عربات LRT) لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج.

وأكد نائب وزير النقل الصيني على دعمه لهذه الخطوة الهامة في التعاون المشترك، حيث نوه وزير النقل المصري إلى أن المجال الثاني للتعاون المستقبلي بين الجانبين يتمثل في قيام الجانب الصيني بالاستثمار في إدارة وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في مجال تدريب العمالة والمهندسيين المصريين في المعاهد والجامعات الصينية، وهو ما رحب به نائب وزير النقل الصيني، وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الجانبين لسرعة الاتفاق على أوجه المستقبلي في مجال السكك الحديدية.