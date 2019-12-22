فينورد يعبر أوتريخت بالدوري الهولندي

حقق فينورد انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة بعدما تغلب 2 - 1 على مضيفه أوتريخت.

وارتفع رصيد فينورد إلى 31 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد أوتريخت، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 29 نقطة في المركز السادس.

واتسمت بداية المباراة بالإثارة والندية، حيث تقدم فينورد بهدف مبكر حمل توقيع أوركون كوكو في الدقيقة 15، لكن أوتريخت تعادل سريعا عبر لاعبه جوستين هوجما في الدقيقة 17.

وعاد فينورد للتقدم من جديد بعدما سجل لاعبه المخضرم ينس تورنسترا الهدف الثاني، قبل أن تتضاعف معاناة أوتريخت في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد هوجما في الدقيقة 80.