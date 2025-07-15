وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لرصد الثروات التعدينية عبر مسح جوي

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قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستبدأ في تنفيذ مشروع استراتيجي مهم لرصد وتحديد المخزون الاستراتيجي من الثروات التعدينية المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مصر للتعدين اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يعتمد على إجراء مسح جوي شامل باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، بهدف إعداد دراسة تحليلية دقيقة للمناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية.

وأضاف أن المشروع يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير بيانات حديثة وموثوقة عن الثروات التعدينية المتاحة لدينا.



