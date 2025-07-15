 وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لرصد الثروات التعدينية عبر مسح جوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 10:36 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لرصد الثروات التعدينية عبر مسح جوي

محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:14 ص

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستبدأ في تنفيذ مشروع استراتيجي مهم لرصد وتحديد المخزون الاستراتيجي من الثروات التعدينية المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مصر للتعدين اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يعتمد على إجراء مسح جوي شامل باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، بهدف إعداد دراسة تحليلية دقيقة للمناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية.

وأضاف أن المشروع يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير بيانات حديثة وموثوقة عن الثروات التعدينية المتاحة لدينا.

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