قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، إنّ إنتاج مجمع إنتاج البنزين في أسيوط يُساهم بطاقة إنتاج تصل إلى 13% من إنتاج البنزين في مصر.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة عملت على توفير على احتياجاتها من البنزين، موضحًا أن الإنتاج في عام 2014 كان 3.9 مليون طن، ووصل الآن إلى ستة ملايين طن.

وذكر أنّ تكلفة المشروع يصل إلى 7.2 مليار جنيه، بنسبة مكون محلي يصل إلى 62%، موضحًا أن تنفيذه استغرق 40 شهرًا على يد 2000 مهندس وعامل، بساعات عمل 18 مليون ساعة.

ومجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.