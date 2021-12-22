 أحمد فهمي يستعرض قوته.. وهيثم شاكر يسخر منه: «فوتوشوب أكيد» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد فهمي يستعرض قوته.. وهيثم شاكر يسخر منه: «فوتوشوب أكيد»


نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 5:49 م

نشر المطرب أحمد فهمي فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تدريبه بالجيم، معلقًا: "دفي نفسك بالتمرين يا بيه".

وسخر منه صديقه المطرب هيثم شاكر، معلقًا على الفيديو: "فوتوشوب أكيد".

يذكر أن أحمد فهمي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال دور ضابط الشرطة الذي لعبه في الموسم الثاني لمسلسل الاختيار، أمام النجمين أحمد مكي، وكريم محمود عبد العزيز.

وتم ترشيحه مؤخرا للمشاركة في بطولة مسلسل "الحضور موكب الغياب" وهو مسلسل تاريخي من البيئة الفلسطينية وشرق الأردن، يرصد تداعيات الانفجار العظيم في فلسطين، ومن المقرر تصويره في العاصمة الأردنية عمان، للعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين السوريين والأردنيين.

 

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A post shared by Ahmed Fahmi (@fahmi173)

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