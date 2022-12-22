 بسبب خلافات عائلية.. فتاة تقتل 3 من أفراد أسرتها في الأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب خلافات عائلية.. فتاة تقتل 3 من أفراد أسرتها في الأردن

( د ب أ )
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 10:49 ص
أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلقاء القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين.

وقال الناطق في بيان نشرته المديرية  عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" ليل الأربعاء / الخميس، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة 17 عاماً، إثر خلافات عائلية بإطلاق الرصاص من سلاح ناري على أفراد أسرتها، حيث نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتين جميعهم من أفراد الأسرة.

ووفق البيان، جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض على الفتاة، وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

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