يحل النجم أشرف زكي ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في الحلقة الرابعة عشرة من حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ورد أشرف زكي على الفكرة القائلة بأن عمل أبناء الفنانين في الوسط الفني يتم بالواسطة.

ووضح أشرف زكي كيفية الالتحاق بورشة نقابة المهن التمثيلية.

ورد أشرف زكي على الاتهام الموجه إليه بأن النقابة ترسل قائمة بمجموعة معينة من الفنانين للمنتجين للعمل في الأعمال الفنية.

وكشف أشرف زكي سر عدم رغبته في الاستمرار بالعمل النقابي.

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.