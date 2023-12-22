لا شبهة جنائية في انتحار عامل داخل شركة خاصة بالدقي

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تواصل النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقًا داخل إحدى الشركات بمنطقة بين السرايات بالدقي.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبة جنائية في الحادث، وأن المتوفى يعاني من أزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته.

وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العامل المتوفي، وجود كسر بالرقبة نتيجة تأرجحه على الحبل مما أدى إلى اختناقه ومن ثم وفاته.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بتلقيه بلاغا من إحدى الشركات يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل الشركة الكائنة بمنطقة بين السرايات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة عامل بالشركة في عقده الخامس مشنوق ومتدلى بحل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.