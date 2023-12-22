كشف الكاتب الصحفي محمود التميمي عن تفاصيل اللقاء الحادي والعشرين من سلسلة "أرواح في المدينة"، والمقرر إقامته في أول يناير من العام المقبل، وسوف يستضيفه مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وقال التميمي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن اللقاء سيكون تحت عنوان

"زيارة للقاهرة قبل100 سنة..دفتر أحوال المصريين عام 1924"،مشيرا بأنه سيتناول التفاصيل الكثيرة التي رسمت مشهد القاهرة قبل مئة عام في زيارة عبر الزمن لمصر و المصريين مطلع العشرينيات.

* لي ستاك.. محور الحديث

وشارك التميمي لوحة تمثل حادث اغتيال السير سردار الجيش المصري وحاكم السودان على يد مواطنين مصريين في نوفمبر عام 1924.

وقال عنها:" الحادثة دي هاتكون محور ليلتنا القادمة مع تاريخ مصر يوم واحد واحد .. أول أيام العام الجديد .. الحادثة دي هايمر عليها في 2024 قرن من الزمان و دي من اللوحات النادرة التي جسدتها .. أرواح كتير هائمة في سماء القاهرة أكيد فيها الصالح و الطالح و ابن البلد و الأجنبي .. و موعدنا مع روح منهم و أرواح تانية كتير و احنا بنطل على مصر من 100 سنة في ليلة يناير من ليالي أرواح في المدينة".

ويذكر أن "أرواح في المدينة"هي سلسة لقاءات شهرية ينظمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وتعني بتوثيق تطور المجتمع المصري عبر إعادة قراءة الأحداث والتاريخ ومن خلال الأرشيف المصري مكتوب وبصري ومسموع.