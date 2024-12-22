رئيس شركة العاصمة الإدارية: لماذا توجَّه لنا انتقادات رغم نجاحنا؟

تساءل المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سبب انتقادات للشركة رغم أنها ناجحة وتدر عوائد وأرباحًا للدولة وتحقق قيمة مضافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن كل من يتحدث عن العاصمة الإدارية عليه أن يزورها أولًا ويرى مدى الإنجاز الذي تحقق، وحجم العوائد التي تُدر للدولة.

وأوضح أن أرض العاصمة كانت مكانًا لا قيمة لها، ومثلت أرضًا صحراوية ولم تكن الدولة تستفيد منها بشيء، مؤكدا أن الدولة نفذت فكرة ناجحة واستطاعت تحقيق عوائد.

وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه حاليا هو خطة دولة وليس مجرد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك زيادة سكانية تبلغ 2.5 مليون مواطن سنويا، وعقب: «هل حد سأل نفسه الناس دي هتعيش فين».

ونوه عباس، بأن الدولة تسبق الأمر وتبني مدنًا جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، وتوفير مكان لائق للمواطنين.

وأوضح أن العاصمة أنشأت خلال نحو ست سنوات، ويقطنها حاليا أكثر من 12 ألف مواطن، مؤكدا أن العدد يشهد زيادة مستمرة.

ونوه بأن الدولة بأكملها تعمل من العاصمة سواء الحكومة أو مجلس النواب، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمرات في العاصمة في الفترات الماضية.



