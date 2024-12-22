النائب طلعت عبد القوي: إصدار مليون و800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

تصوير: إسلام صفوت

قال النائب طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ذوي الاعاقة لم يكن لهم حقوق واضحة لفترات طويلة من الزمن، حتى جاء دستور 2014 ليصبح فارقا في حياتهم.

وأضاف عبد القوي خلال احتفالية ذوي الإعاقة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح يوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤمن إيمانا كاملا بحقوق ذوي الإعاقة، منذ إنشاء صندوق لذوي الإعاقة وصندوق قادرون باختلاف، معبرا: "ذوي الإعاقة يعيشون فترة تاريخية".

وتابع: "كنواب نعمل على حل معظم مشاكل ذوي الإعاقة، وإصدار كروت الخدمات المتكاملة قتلناه بحثا، ونتساءل لماذا يتأخر"، راجيا تسريع الوتيرة، ومؤكدا عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بأية حقوق دون الحصول عليه.

وكشف عبد القوي أنه تم إصدار مليون و800 ألف كارت الخدمات المتكاملة حتى الآن للأفراد ذوي الإعاقة.

وأشار عبد القوي إلى وجود مشكلات في موضوع توفير سيارات الإعاقة المخصصة للمعاقين، لافتًا لأهمية الدمج في المجمع والوظائف كالمجالس النيابية والمحلية.

وانطلقت الاحتفالية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في العاشرة صباح اليوم الأحد بفندق الماريوت بالزمالك.

وتتضمن الاحتفالية مداخلات ومناقشات من خبراء ومتخصصين في حقوق الإنسان، بحضور ممثلي المجالس المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعي، و أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لدعم القضايا ذات الصلة، وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي 15 من الأحزاب السياسية، وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.