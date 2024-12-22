أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2008 حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على الاتصالات، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

افتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للأهلي في الدقيقة السابعة، وأضاف ياسين ياسر الهدف الثاني في الدقيقة 25، وخلال الشوط الثاني نجح بلال عطية في تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 55 و 80، قبل أن يسجل الاتصالات هدفه الوحيد في اللقاء.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: زياد أيوب - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر كمال.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك أحمد كرم بدلًا من مهند الشامي، وحسن شريف بدلًا من ياسين ياسر، وعمر عاطف بدلًا من عمر كمال، ويوسف علاء بدلًا من حمزة عبد الكريم، وعمر العدوي بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو».

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 26 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.