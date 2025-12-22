سينايوكو يفوز بجائزة رجل مباراة مالي وزامبيا

فاز لاسين سينايوكو جناح أوكسير الفرنسي ومنتخب مالي، بجائزة رجل المباراة في مواجهة زامبيا التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، اليوم الإثنين، على ستاد محمد الخامس، في انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

سجل لاسين سينايوكو هدف مالي بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة 61.

بينما أحرز هدف زامبيا باتسون داكا بعد عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء حولها برأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك في الدقيقة 92.

وشارك أليو ديانج لاعب الأهلي أساسيا في المباراة بالكامل.

وكان البلال توريه لاعب مالي قد أهدر ركلة جزاء بعدما سددها على يسار حارس زامبيا ولكنه تصدى لها ببراعة وحافظ على نظافة شباكه في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة خلف زامبيا بنفس عدد النقاط، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة بثلاث نقاط، ويتذيل منتخب جزر القمر المجموعة بدون نقاط.

ويواجه منتخب مالي نظيره المغربي يوم 26 ديسمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جزر القمر يوم 29 ديسمبر.