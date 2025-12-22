ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، حفلًا فنيًا وتراثيًا مميزًا للفنان محمد المنفلوطي، وذلك يوم الجمعة 2 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يقدم الفنان محمد المنفلوطي في هذه الأمسية الروحانية مجموعة منتقاة من أروع ابتهالاته وقصائده، بالإضافة إلى باقة من الاناشيد التراثية.

ويتميز المنفلوطي بصوته القوي والمؤثر وأسلوبه المبتكر في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى، ويُعد من الأصوات الفنية البارزة، وله مشاركات عديدة في مختلف المناسبات والاحتفالات، كما كان له حضور لافت في البرنامج الإذاعي الشهير"حلي ودنك".

يهدف الحفل إلى نشر الوعي الثقافي، وإحياء التراث والاحتفاء بمفرداته الغنية، ودعم المواهب الشابة. كما يسعى إلى تسليط الضوء على الشعر الغنائي كأحد عناصر الفن الراقي.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص بيت السناري على تقديم فعاليات ثقافية وفنية تعكس التراث المصري العريق، وتوفر مساحة للتبادل الثقافي والفكري.