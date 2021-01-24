تونس: 62 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 6154 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و154 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2041 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 195 ألفًا و314 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1682 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و658 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 418 حالة، إلى جانب 146 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.