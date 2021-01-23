السيسي عن تطوير المنزلة: عشان تبقى بحيرة إنتاج سمكي لازم يكون الاستزراع منظم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بحيرة المنزلة تدهورت على مدار 100 سنة، كان يتم خلالها إلقاء الصرف الصحي والزراعي بها.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت، أن تطوير بحيرة المنزلة يكلف الدولة مليارات الجنيهات، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، بحيث تبدأ بعد ذلك في الإنتاج السمكي.

وأشار إلى أنه ليس من المعقول بعد كل هذه الجهود والتكاليف أن نرى هناك مزارع، مضيفًا: «إحنا مش بنضيع حد، لكن عشان تبقى بحيرة إنتاج سمكي، لازم يكون الاستزراع منظم».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر، وذلك حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.