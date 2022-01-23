محافظ الإسكندرية يجدد الثقة في مدير الاستاد للعام الثالث

أصدر محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قرارا بتجديد الثقة في محمد عبد الرازق، كمديرا لاستاد الإسكندرية الرياضى الدولى، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

وجاء قرار تحديد الثقة في عبد الرازق نتيجة جهده الملموس في تطوير منشآت الاستاد، ونجاحه في استقبال عدد كبير من المباريات سواء في الدورى المصرى أو البطولات الأفريقية دون حدوث تأثر لأرضية الملعب رغم سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الرازق عن سعادته البالغة بثقة معالى الوزير المحافظ وهو ما يضع على عاتقه وجميع افراد كتيبة العمل بالاستاد مسئولية كبيرة وضخمة لاستكمال الطفرة التى شهدها استاد الاسكندرية خلال الفترة الأخيرة و التى تمت بكامل الدعم والتشجيع من السيد المحافظ.