إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالطريق زراعي في المنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي على الطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان"، بالقرب من كمين بني أحمد التابع لمركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي، على الطريق الزراعي "مصر- أسوان"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني وتمت إزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.