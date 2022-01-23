قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تنعم بجو صافٍ خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر؛ بسبب نشاط الرياح وانخفاض نسب الرطوبة، نافية تكون الشبورة المائية الكثيفة على مدار الأسبوع.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة »، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن التغيرات المناخية أثرت على حالة الجو في معظم أنحاء العالم، قائلة إن انخفاض درجة الحرارة واستمرارها على هذا الوضع لفترة طويلة غير معتاد في مصر.



ونوهت إلى أن مصر تتعرض لانخفاض في درجتي الحرارة والرطوبة لمدة تصل إلى 15 يومًا، محذرة من أن التغيرات المناخية أدت إلى اختلاف حالة الطقس؛ ليصبح الصيف شديد الحرارة ويتسم بنسب رطوبة عالية، والشتاء قارس البرودة على مستوى العالم أجمع.



وذكرت أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق أوروبا أدت إلى تساقط الثلوج وانخفاض درجة الحرارة في تركيا وسوريا والعراق، موضحة أن الأرصاد بالتعاون مع فريق متخصص من الجامعات المصرية تدرس تغيير وصف مناخ مصر؛ ليصبح حارًا رطبًا صيفًا وباردًا ممطرًا شتاء.



وأوضحت أن الهيئة تخاطب وزارة التربية والتعليم لتغيير الوصف؛ لأنه يتطلب الدراسة لمدة 30 عامًا، مضيفة عن العاصفة «هبة»: «منخفض جوي يؤثر على دول الشام وشرق البحر المتوسط وأدى إلى تجمد سطح البحار والمحيطات بسبب انخفاض درجة الحرارة».





