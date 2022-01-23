حماس: الهتافات في غزة ضد دول خليجية لا تعبر عن مواقفنا

قالت حركة "حماس" اليوم الأحد، إن التصريحات التي صدرت في الساحة الفلسطينية والهتافات ضد دول عربية وخليجية لا تعبر عن مواقفها.

وأكدت حماس ،في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على سياساتها "في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها".

وقالت إنها تدعو إلى "ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها، ووقف الصراعات الداخلية والبينية في دولنا العربية والإسلامية".

وأضافت "يؤلمنا أشد الألم كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية، ونطالب بضرورة حقن الدماء، وندعو إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".

وأعربت حركة حماس عن الأمل في "أن يعم الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة"، مؤكدة أنها "تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا".

كما أكدت أنها "تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده، وأن صراعنا هو مع العدو الصهيوني (إسرائيل)، وضرورة تجنيب شعبنا المجاهد أي صراعات أخرى".

وفي السياق أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة بيانا أكدت فيه "الموقف الفلسطيني الثابت بأننا لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي وعلى حرص الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار البلاد العربية والإسلامية ووقف كل أشكال الحروب والتدخلات الخارجية".

وشدد البيان على الحرص على "وحدة الأمة العربية ونبذ كل خلاف وإنهاء كل أشكال الصراعات الداخلية بين مكوناتها، وتجاوز الخلافات عبر الحوار الهادئ بعيداً عن الاقتتال واراقة الدماء والطحن الداخلي".

وذكر البيان أن الشعب الفلسطيني "لا يعادي أيا من شعوب الدول العربية والإسلامية، ويحترم ويقدر شعوبنا كافة فهذه الشعوب تربطنا بها روابط وثيقة ".

يأتي ذلك بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في دول خليجية انتقادات شديدة للفلسطينيين على خلفية مقاطع فيديو من تظاهرة في غزة مساء أمس جرى تنظيمها تضامنا مع اليمن على إثر غارات للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء.

وخلال التظاهرة دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إلى "التحرك لوقف الحرب العبثية على اليمن"، مضيفا: "نحن مع الشعب اليمني ونرفع أصواتنا من غزة إلى صنعاء الأبية نصرة له".

وأظهرت مقاطع الفيديو رفع مشاركين في التظاهرة صور لزعيم جماعة أنصار الله "الحوثي" عبد الملك الحوثي وإطلاق هتافات مناهضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.