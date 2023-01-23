رئيس مياه القناة: البدء في أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بالمحافظات الثلاث

قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، إنه تم البدء في أعمال غسيل شبكات مياه الشرب، وفق المناطق المحددة بجدول الغسيل الدوري للشبكات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وبالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وفرق المعامل الكيميائيين.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة- في بيان اليوم الإثنين، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، وإشراف مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث تم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامني بذلك، حيث تم أخذ عينات؛ للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.



وأكد ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها.



ووجه رئيس الشركة رؤساء المناطق وفنيين وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية ومنتظمة؛ لتفقد جميع محطات المياه، والشبكات والخطوط التابعة لها، الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



وتابع: "تمكننا خلال الـ 24 ساعة الماضية من إصلاح الكسور والأعطال المفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب في مدة زمنية وجيزة، وكان منها إصلاح كسر مفاجئ في خط الفرعي 4 بوصات والخط الرئيسي 6 بوصات بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق، وكسر مفاجئ 4 بوصات بمنطقة أبوصوير البلد.



كما تم إصلاح خط 6 بوصات بعمارة 93 بمدينة المستقبل، وإصلاح عدية 4 بوصات بقرية الرياح القنطرة، وإصلاح خط 10 بوصات الرئيسي المغذي لقرية النصر، وإصلاح خط 8 بوصات بقرية الضبعية.