رئيس مجلس النواب الأردني: حرق المصحف عمل إرهابي ونطالب باعتذار فوري

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، رفض وإدانة مجلس النواب حرق أحد زعماء اليمين المتطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.

ودعا الصفدي، في كلمة بمستهل جلسة النواب اليوم أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة السويدية لرفض هذه الممارسات تحت ذريعة حرية التعبير والرأي، وتقديم اعتذار واضح وصريح لكل المسلمين.

وأكد الصفدي "رفض هذه الممارسات التي تؤجج مشاعر مليارات المسلمين حول العالم، وتشكل إساءة للمسلمين والمصحف الشريف، الذي يحث على المحبة والخير وتحقيق العدل والمساواة وصلاح المجتمعات"، واصفا تلك الممارسات بأنها "حماقات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتتعارض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وعلى السلطات السويدية وقفها".

وأكد الصفدي أن "حرية الرأي والتعبير لا تكون بالإساءة للأديان والمعتقدات، وأن هذا العمل المتطرف لا يقل إرهاباً عن سواه من أفعال الإرهاب"، مشددا على عدم القبول بأي شكل بالتمادي والتطاول على القرآن الكريم.

كان راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف ، أول أمس السبت، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.