قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن رصد الشائعات من قبل المركز يتم بشكل علمي ومنهجي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن هناك الكثير من الأدوات التي يتم استخدامها في التعرف على الشائعات.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مصدر خصب لتداول الشائعات نتيجة غياب الرقابة، موضحة أن أكثر الشائعات التي انتشرت في 2022 كانت شائعة اعتزام الدولة بيع الموانئ لجهات أجنبية وشائعة بيع قناة السويس.

وأوضحت أن وعي المواطن زاد بشكل كبير وهو ما يتجلى في تقديم الكثير من المواطنين استفسارات عن معلومات يطلبون إيضاحها.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.

وشملت أخطر الشائعات كذلك، اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، بجانب تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق، وشائعة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر.

وتطرق التقرير إلى أغرب الشائعات، والتي من بينها إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.