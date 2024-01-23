ماكرون: هدفنا تواجد فرنسا بين الخمسة الأوائل في أولمبياد باريس

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله أن تتواجد بلاده ضمن المراكز الخمسة الأولى بجدول الميداليات الخاص بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل في باريس.

قال ماكرون في اجتماعه مع منتخب الجودو في فرنسا اليوم الثلاثاء: "لا أريد ممارسة ضغوط إضافية عليكم".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هدفنا الأولمبي بالتواجد ضمن الخمسة الأوائل بات ممكنا"، مشيرا إلى أن فرنسا ستخوض دورة الألعاب بوفد قياسي يضم 800 لاعب أولمبي وبارالمبي.

واصل ماكرون "هذا الهدف يتطلب قوة الإرادة والتعطش للإنجاز أكثر من الآخرين".

وتابع "ليس لديكم خيار، إنها فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في الحياة، سنخوض البطولة على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وستقام أولمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، بينما تقام الدورة البارالمبية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.