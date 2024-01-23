في صفعة مؤلمة وجهتها المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، تكبد جيش الاحتلال، أمس، أكبر خسارة بشرية في صفوفه منذ بدءه العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أشهر، ليمثل "اثنين أسود" على إسرائيل.



وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 21 ضابطا وجنديا، إثر استهداف المقاومة الفلسطينية مبنيين ودبابة بالقذائف الصاروخية في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة أمس.



وهذه هي أكبر حصيلة رسمية يومية للقتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين منذ بدء الغزو البري في 26 أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن المعركة وقعت على خلفية "تفخيخ الجنود لمبنيين في مخيم المغازي في قطاع غزة، أطلق على إثر هذه العملية عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع ما أدى لانفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين، حسبما نقلت هيئة البث العبرية.



وفيما يتعلق بتفاصيل المعركة، أوضح هاجاري "بحسب ما نعرفه حتى هذه اللحظة، أطلق مسلحون على ما يبدو صاروخ آر بي جي على دبابة كانت تؤمن القوة (الإسرائيلية)، وفي الوقت نفسه وقع انفجار في مبنيين من طابقين، بينما معظم القوة كانت موجودة بداخلهما أو بالقرب منهما".



وأشار إلى أن المباني "انفجرت نتيجة الألغام التي زرعتها قواتنا فيها، حيث كانت على وشك تفجير المباني والبنية التحتية المعادية في المنطقة".



ولفت هاجاري إلى أن الحادث وقع "عند الساعة 16: 12 بالتوقيت المحلي" من ظهر الاثنين.



وتابع: "ما زلنا نقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث، وسبب الانفجار".



وكشف المتحدث عن أسماء 10 من الجنود القتلى، معلنا أن عملية إخطار عائلات الـ11 الآخرين مستمرة. وكان 3 ضباط قُتلوا أمس في معارك خان يونس جنوبي القطاع.



* إسرائيل تتألم



من جانبهم، عبر مسؤولون إسرائيليون عن ألمهم إثر الإعلان عن مقتل 24 ضابطا وجنديا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج "صباح صعب ومؤلم، القلب منكسر ومحطم".



فيما علق عضو مجلس الحرب بيني جانتس قائلا "صباح صعب لشعب إسرائيل بأكمله مع كارثة مقتل 21 عسكريا. يجب أن نتحد ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا لدفعه مقابل هذه الحرب العادلة"، على حد تعبيره.



إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "صباح صعب ومؤلم، وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها. هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، ومقتل جنودنا لتحقيق أهداف الحرب".



ووصف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش الأمر بـ"المفجع"، مضيفا "نتعهد بألا يذهب مقتل أبنائنا في غزة سدى". فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "صباح صعب على التحمل بإضافة أسماء المزيد من جنودنا إلى لائحة القتلى" .



بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد "صباح صعب لا يطاق مع الأخبار المريرة عن مقتل 21 جنديا في غزة".



* أول تعليق من حماس



وعلق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، على مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك مع عناصر المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقال حمدان، إن عملية قتل جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد سيطرة مقاتلي المقاومة على الأرض في غزة.