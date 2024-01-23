إحالة أوراق المتهمين بقتل جارهم في أبو قرقاص لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين هاني رمسيس كامل وأحمد كاظم سلام ومحمد عمر القاياتي، وبحضور حسام الوكيل وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشري، إحالة المتهمين: (سيد.ع..ع) و(محمد.ع.ح)، إلى فضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعي فى تطبيق عقوبة الإعدام عليهما وحددت اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.

وكانت كشفت تحقيقات نيابة ابوقرقاص الجزئية فى الجناية رقم 13098 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2106 سنة 2023 كلي جنوب المنيا، والتى أجراها المستشار حسن مصطفى نصر وكيل النيابة، وأشرف عليها المستشار علاء عطعوط رئيس النيابة، بإحالة المتهمين (سيد .ع.ع.ع - 39 سنة)، و(محمد.ع.ح.ع - 23 سنة)، و(نادر.ع.ح.ع - 20 سنة)، و(مصطفى .ع.ع.ع - 28 سنة)، إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 25 من شهر أبريل عام 2022 بدائرة مركز أبو قرقاص، قتلوا المجني عليه ، (محمد عمرو - 35 سنة) عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات الجوار السابقة بينهم وبينه والتي لم يتحرر بشأنها محاضر، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لغرضهم المنشود أدوات عبارة عن عصى أحرز كل منهم واحدة منها، ولم تُضبط أي منها، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده أمام مسكنه الكائن بناحية بني محمد شعراوى ، دائرة مركز أبوقرقاص، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهم الأول بما أحرزه من أداة "عصا" بضربة استقرت بمؤخرة رأسه سقط على إثرها أرضًا ووالى المتهم الثاني التعدى عليه بما أحرزه من أداه "عصا" ضربة استقرت بمؤخرة رأسه حال تواجد المتهمين الثالث والرابع رفقتهما وقد أحرز كل منهما أداة (عصا ) ــ لم تضبطا للشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الثالث والرابع أحدثا عمدًا بالمجنى عليها، (نادية عبدالرحمن - 68 سنة)، الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إثر تعديهما عليها بما أحرزه كل منهما من أداة "عصا " أي منهما حال تواجدها على مقربة من نطاق الواقعة، بضربات استقرت بمرفقها الأيمن ويدها اليسرى فحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزتها عن مباشرة أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن ٢٠ يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا أحرز كل منهم أداة "عصا"، مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني لحملها أو حيازتها وإحرازها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكان اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المنيا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية بنى محمد شعراوى بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سيدة.

انتقل على الفور اللواء حاتم ربيع مدير المباحث وتبين نشوب مشاجرة بالعصى والشوم مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة مسنة.

وتمكن العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد محمد البدرى معاون أول المباحث والنقباء أحمد عبدالعظيم مهدي ومحمد إسماعيل ومروان نصر وكريم شريف الدفتار من ضبط الجناة.

وقالت الشاهدة الأولى نادية "والدة المتوفى" مقيمة بني محمد شعراوي بتحقيقات النيابة بأنه وعلى إثر خلافات الجوار السابقة بين نجلها ــ المتوفى ــ والمتهمين ــ لم يتحرر بشأنها محاضر ـ وحال تواجدها أمام مسكنها رفقة نجلها المتوفى أبصرت المتهمين وقد خرجوا من المسكن المجاور لمسكنها مسرعين حال إحراز كل منهم لأداه (عصا ) ــ لم تُضبط أي منها ــ فباغت المتهم الأول نجلها ــ المتوفى ــ وراغ عليه بضربةٍ بما أحرزه من أداه (عصا ) ـ لم تضبط ــ استقرت بمؤخرة رأسه سقط على إثرها أرضًا ووالى المتهم الثاني التعدى عليه بما أحرزه من أداه (عصا) ـ لم تُضبط ــ بضربه استقرت ــ أيضًاــ بمؤخرة رأسه حال تواجد المتهمين الثالث والرابع رفقتهما للشد من أزرهما وقد أحرز كل منهما أداه (عصا ) ــ لم تضبط أي منهما ــ محدثين ما بها من إصابات فحدثت إصابة نجلها المتوفى والتي أودت بحياته، وعزت قصدها من تعدى المتهمين على نجلها ــ المتوفى ــ قتله، ومن تعدى الثالث والرابع عليها إحداث إصابتها.

وشهد الشاهد الثاني رجب (خال المتوفى) – مقيم بني محمد شعراوي بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به سالفته. بينما قالت الشاهدة الثالثة (زوجة المتوفى) ومقيمة بني محمد شعراوي بأنه وحال تواجدها بأحدي غرف المسكن تناهى لسمعها استغاثة الشاهدة الأولى ــ والدة زوجها المتوفى ـ فخرجت لاستبيان الأمر فأبصرت زوجها ـ المتوفى ــ مُلقى أرضاً والمتهمين الثالث والرابع وقد أحدثا إصابة الشاهدة الأولى بما أحرزه كل منهما من أداه (عصا) ــ لم تضبط أي منهما ــ ولاذا بالفرار.

الشاهد الرابع محمد إسماعيل عبد الحكيم – نقيب شرطة – معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص قال إنه وبإجراء تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به سالفيه وتعدى المتهمين على المتوفى بما أحرزه كل من الأول والثاني من أداه (عصا ) ــ لم تضبط أي منهما ـ حال تواجد المتهمين الثالث والرابع بمسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني وإحداث إصابة الشاهدة الأولى ، وعزى قصد المتهمين من التعدى على المتوفى قتله ، ومن تعدى المتهمين الثالث والرابع على الشاهدة الأولى ــ والدة المتوفى ــ بما أحرزه كل منهما من أداه (عصا ) ــ لم تضبط أي منهما إحداث إصابتها.

وشهد الشاهد الخامس محمد محمد البدرى نبيه، نقيب شرطة معاون مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سالفه، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.