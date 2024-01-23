فحص 1517 مواطنا مجانا بقرية في بنها ضمن القوافل الطبية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية بتمدة ببنها، أيام الإثنين والثلاثاء، حيث تم توقيع الكشف خلالها على 1517 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود المحافظة؛ لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة - جراحة – نسا – أطفال – رمد – جلدية- أسنان- تنظيم أسرة)، فيما تم توفير عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم، وكذا قياس السكر التراكمي.

فيما وفرت القافلة، معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.