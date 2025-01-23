وفا: الاحتلال يهدم المنزل الذي حاصرته في برقين وأنباء عن شهيدين

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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنزل الذي حاصرته في بلدة برقين غرب جنين، مع تضارب الأنباء عن استشهاد مواطنين كانا فيه.

وقالت مراسلة "وفا" إن قوات الاحتلال سوت المنزل بالأرض، بعدما جرفته بواسطة جرافة ثقيلة.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن طواقمها تعاملت مع اصابة رجل (60 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالقدم اليمنى وشظايا رصاص حي باليسرى في برقين، وهو مالك المنزل الذي تم محاصرته وهدمه.

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت مساء اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة برقين غرب جنين، وأطلقت تجاهه عدة صواريخ من طائرة مسيرة وقذائف "انيرجا".

وقال شهود عيان إن قوات خاصة تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا وطلبت من المتواجدين فيه الخروج منه عبر مكبرات الصوت، وبدأت بإطلاق الرصاص، ثم أطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة صواريخ وقذائف "انيرجا" صوب المنزل، وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

وأفاد الشهود بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات برفقة جرافة عسكرية إلى البلدة، فيما أكد رئيس بلدية برقين حسن صبح خلال اتصال هاتفي مع "وفا" أن جيش الاحتلال استخدم النساء دروعا بشرية.

وأضاف أن الاحتلال أجبر النساء والأطفال على الخروج من المنزل المحاصر، فيما بدأ بهدم أجزاء من المنزل.