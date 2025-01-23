إصابة 4 ضباط شرطة في ولاية تكساس الأمريكية أثناء استجابتهم لبلاغ عن حالة انتحار

أصيب أربعة من ضباط شرطة مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية مساء الأربعاء أثناء استجابتهم لبلاغ عن "حالة انتحار جارية"، وفرضت السلطات طوقا أمنيا مكثفا حول مجمع سكني يُعتقد أن المشتبه به كان موجودا فيه، وفقا لما ذكرته السلطات.

وقال قائد شرطة سان أنطونيو بيل مكمانوس إن وحدة "سوات" كانت تستعد لمحاولة اعتقال المشتبه به، الذي تم وصفه بأنه رجل في الأربعينيات من عمره، في حي ستون أوك. وأضاف أن إصابات الضباط الأربعة لم تكن تُعتبر تهدد حياتهم.

وأوضح مكمانوس: "نعمل على خطة الآن لمحاولة إخراج المهاجم". وتم نقل الضباط الأربعة، الذين يتراوح خبرتهم بين 4 و 8 سنوات، إلى المستشفى، حسبما أفاد مكمانوس.

وأشار مكمانوس إلى أن الضباط كانوا يستجيبون لبلاغ من أحد أفراد عائلة المشتبه به. وأوضح أن الضابط الأول تعرض لإطلاق نار في طرفيه السفليين، بينما تعرض ضابط آخر لإطلاق نار في الجزء العلوي من جسده، لكنه لم يذكر أين أصيب الضابطان الآخران.