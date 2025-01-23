مصرع 10 مجرمين عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عثر بحوزتهم على مضبوطات بـ55 مليون جنيه

لقي 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب آخر فى مواجهة مع قوات الشرطة بجنوب البلاد حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابى يضم 11 عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " مخدرات، قتل سلاح، سرقة بالإكراه " جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم.

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع 10 عناصر وإصابة آخر، وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الأيس، الحشيش "، 9 بنادق " آلية، خرطوش"، كمية كبيرة من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ55 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.