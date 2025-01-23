ترقب صومالي من تأثير وقف المساعدات الأمريكية على دعم برامج المساعدات الإنسانية والأمنية

تترقب الصومال تأثير الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه السلطة بوقف جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما، في انتظار مراجعة لتقييم ما إذا كانت هذه البرامج تتوافق مع أهداف سياسة إدارته.

وقالت صحيفة شبيلي الصومالية، إنه لا يزال تأثير هذا القرار على الصومال غير واضح، حيث وافق الكونجرس بالفعل على العديد من برامج المساعدات الخارجية، بما في ذلك دعم قوات الكوماندوز الصومالية ومبادرات المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن يستمر تمويل هذه البرامج ما لم يتم إجراء تغييرات محددة في أعقاب المراجعة.

وقدم وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو مبدأ توجيهيا لسياسة المساعدات الخارجية لإدارة ترامب، والذي يطلب أن تجيب كل مبادرة للمساعدات الخارجية على أحد ثلاثة أسئلة: "هل تجعل أميركا أكثر أمانا؟ هل تجعل أميركا أقوى؟ أم تجعل أميركا أكثر ازدهارا؟"

منذ عام 2006، قدمت الولايات المتحدة للصومال 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة التحديات مثل الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2011، خصصت الولايات المتحدة 240 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الصومال، بما في ذلك تقديم الدعم العسكري للجيش الوطني الصومالي.

يأتي قرار تجميد المساعدات الخارجية كجزء من نهج "أميركا أولا" الذي تنتهجه إدارة ترامب، والذي يسعى إلى ضمان أن المساعدات الخارجية الأميركية تتوافق مع مصالح الأمن القومي وتعزز قوة الولايات المتحدة وازدهارها في الخارج.