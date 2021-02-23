وائل جمعة: موسيماني سبب الخسارة «قراراته أمام سيمبا عليها 1000 علامة استفهام»

انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام سيمبا 0-1، اليوم الثلاثاء، في تنزانيا، بالجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

قال جمعة في الاستوديو التحليلي عقب اللقاء "موسيماني يتحمل مسؤولية الخسارة بنسبة 100%، قراراته على مستوى الخيارات والتبديلات عليها 1000 علامة استفهام".

وأضاف "لقد أضاع موسيماني 40 دقيقة في الشوط الثاني، وبالغ في التحفظ الدفاعي، لذا لا أعتبر أن الإرهاق البدني مبرر للخسارة بل وضح أن الأهلي بإمكانه تشكيل خطورة بدليل الفرص التي سنحت للفريق في آخر خمس دقائق".

وأشار المدافع الدولي السابق "المدير الفني للأهلي ساعد مدرب سيمبا، الذي كان ينتظر مجازفة هجومية للأهلي في الشوط الثاني مع اعتماد سيمبا على المرتدات، إلا أنني فوجئت بما فعله موسيماني، لأول مرة أرى الأهلي يلعب بأربعة لاعبين ارتكاز في وسط الملعب".

وتساءل وائل جمعة "لماذا اللعب بأربعة في وسط الملعب؟ من نلاعب لكي يتم التحفظ بهذا الشكل؟ لماذا الخوف من تلقي هدف ثان؟ إنها مجرد مباراة في دور المجموعات".

واستطرد "محمد الشناوي أنقذ الأهلي من عدة فرص، إلا أنني سعيد بهذه الخسارة، لأنها ستعيد اللاعبين إلى أرض الواقع في ظل النشوة بعد الفوز ببطولة إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية والانتصارات المتتالية في الدوري، أحيانا يؤدي توالي النتائج الإيجابية إلى شعور اللاعبين بالغرور".

ونوه أيضا "لا أتفق أيضا مع ما فعله سيد عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي بالاعتراض على الحكم بعد المباراة، لقد أضعنا المباراة بأيدينا، وليس بسبب الحكم، هل نعترض على دقيقة إضافية بينما أهدرنا 90 دقيقة كاملة؟ كان بالإمكان تقديم أداء أفضل".

وأتم وائل جمعة تصريحاته "مهمة الأهلي في التأهل لدور الثمانية ليست صعبة، لكن موسيماني أمامه تحد في ظل كثرة مؤجلات الأهلي ببطولة الدوري بسبب المشاركة في مونديال الأندية، وقدرته على استعادة عدد من اللاعبين المصابين مثل طاهر محمد وعلي معلول".