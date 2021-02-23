ارتفاع صادرات الأدوية الأيرلندية

سجلت صادرات أيرلندا من السلع مستوى قياسيا جديدا خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 8ر160 مليار يورو (196 مليار دولار)، بفضل الزيادة القوية في مبيعات المنتجات الطبية والأدوية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصادرة اليوم الاثنين، مثلت صادرات المنتجات الطبية والدوائية في أيرلندا خلال العام الماضي 39% من إجمالي صادراتها، في حين زادت قيمة هذه الصادرات بنسبة 25% عن العام السابق.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات القطاعات الأخرى في أيرلندا خلال العام الماضي نتيجة انكماش الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود التي تم فرضها على الأسواق بسببها.

وتراجعت صادرات الأغذية والحيوانات الحية من أيرلندا خلال العام الماضي بنسبة 2%، في حين تراجعت صادرات السلع المصنعة والآلات ومعدات النقل بنسبة 8%.