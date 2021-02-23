الخارجية الإثيوبية: الحوار والتفاوض الحل الأنسب لقضية الحدود مع السودان

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحوار والتفاوض الحل الأنسب لقضية الحدود مع السودان، مطالبة بعودة الجيش السوداني إلى أوضاعه ما قبل السادس من نوفمبر.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وأثيرت مؤخرا أزمة بين أديس أبابا والخرطوم بشأن الحدود بين البلدين، حيث أعلن السودان أنه استعاد منطقة سيطر عليها إثيوبيون منذ 25 عاما، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا واصفة ذلك بأنه "اعتداء" من السودان، ودعت جيشه إلى التراجع لمواقعه السابقة على الحدود قبل تحركاته التي بدأها قبل 3 أشهر.