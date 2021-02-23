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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم - ارشيفية
حادث تصادم - ارشيفية
فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:38 م
أصيب 7 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كلًا من: سلوى.ي.س، 47 سنة، وحنان.ك.ح، 45 سنة، وتهاني.ا.م، 40 سنة، وغادة.ن.ع، 25 سنة، عاملات، مُقيمات بمراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم، وفرح.ع.م، 19 سنة، طالبة، ومحمد.ع.م، 13 سنة، طالب، وعبدالله.ح.ك، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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