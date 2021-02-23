صادرات الأدوية الأيرلندية تقفز في 2020 لكن بريكست يضر بالتجارة مع بريطانيا

بلغت قيمة صادرات السلع الأيرلندية 8ر160 مليار يورو (196 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد مدعوم بارتفاع مبيعات المنتجات الطبية والصيدلانية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت تقديرات نشرها مكتب الإحصاء المركزي اليوم الاثنين، أن "المنتجات الطبية والصيدلانية تشكل 39% من صادرات السلع لعام 2020، بزيادة في القيمة بنسبة 25% عن عام 2019".

غير أن قطاعات التصدير الرئيسية الأخرى في أيرلندا تراجعت، مع تقلص الطلب بسبب الفيروس الفتاك والقيود ذات الصلة عبر الأسواق الرئيسية.

وانخفضت صادرات الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2%، في حين تقلصت جميع الصناعات التحويلية والآلات ومعدات النقل بنحو 8%.

ومن المرجح أن يكون هذا التفاوت متعلقا بما وصفه معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في أيرلندا سابقاً بأنه "تركيز الصادرات الأيرلندية في القطاعات المقاومة للإغلاق.

وقال التقرير إن الصادرات إلى الدول الأعضاء الـ 26 الأخرى في الاتحاد الأوروبي شكلت 40% من إجمالي عام 2020، بزيادة قدرها 13% عن عام 2019.

وانخفضت الصادرات إلى بريطانيا، وهي أقرب جار لأيرلندا، بنسبة 9% خلال عام 2020 وشكلت 8% من المبلغ الإجمالي لهذا العام.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في أوائل عام 2020، تم مباشرة شحن نسبة متزايدة من صادرات أيرلندا إلى القارة بدلاً من عبور بريطانيا، حيث ضاعفت شركات العبارات رحلاتها من أيرلندا إلى فرنسا.