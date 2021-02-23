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وفاة وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:18 ص

توفي اليوم الثلاثاء وزير النفط السعودي الأسبق، أحمد زكي يماني، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 90 عاما.

ومن المقرر، وفق مقربين من عائلة الوزير الراحل، أن يتم نقل جثمانه إلى المملكة، ليتم دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، مسقط رأسه.

والوزير يماني من مواليد مكة المكرمة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعتي نيويورك وهارفارد.

وعمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء في عام 1960.

وفي عام 1962 شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في المنصب حتى عام 1986. وكان أول أمين عام لمنظمة "أوبك".


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