أشرف زكي: الحالة الصحية لسمير صبري مستقرة ويتلقى الرعاية في غرفة عادية

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على صحة سمير صبري، قائلا إن حالة الفنان مستقرة، ويتلقى الرعاية في غرفة عادية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن وفدًا كبيرًا زار الفنان في المستشفى اليوم، ذاكرًا أنه من المتوقع خروج «صبري» من المستشفى خلال أيام.

وتابع: «النهاردة كنت معاه مع وفد كبير، وقعدنا نهزر ونضحك وهو كالعادة بقفشاته وابتساماته وحكاياته»، مؤكدًا أن حالة الفنان المعنوية جيدة.

وكان الناقد طارق الشناوي، أكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.الشناوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق على ما تردد عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، وكتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وتابع: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".