ضبط 720 كيلو جمبري و62 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

أعلنت مديرية التموين بالبحيرة، عن ضبط 720 كيلو جمبري و62 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن مديرية التموين قامت بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز إدكو.

وأسفرت عن ضبط 60 كرتونة جمبري مجمد زنة الكرتونة 12 كجم بإجمالي 720 كجم مجهولة المصدر و62 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 3 بدالين تموينين لعدم إعلانهم عن الأسعار للمقررات التموينية كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وأضاف خضر، أنه تم تحرير 10 محاضر لأصحاب ثلاجات، وذلك لعدم إرسالهم بيان شهري بالوارد والمنصرف والأرصدة داخل الثلاجات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.