رئيس جامعة العريش يتابع العمل في معهد الدراسات البيئية بالخربة

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تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، لجان امتحانات الدراسات العليا والإنشاءات الجديدة بمعهد الدراسات البيئية بالخربة في مركز بئر العبد.

وأشار رئيس جامعة العريش أن تم متابعة انتظام أعمال الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم التأكد من أن جميع منتسبي المعهد تلقوا لقاح فيرس كورونا المستجد، ولا توجد أي معوقات تعوق سير الامتحانات.

وأشار إلى قيامه بعقد اجتماع مع جميع العاملين فى المعهد و شكرهم على المجهود المبذول وعودة الدور العلمى والتنموي للمعهد، كما استمع ألى اقتراحات الجميع فيما يخص تطوير وحسن أداء المعهد وتعظيم الاستفادة منه.

وأوضح رئيس الجامعة أنه التقي النواب وشيوخ وعواقل بئر العبد والخربة، والتأكيد علي دورهم الإيجابى فى دعم الجامعة والمعهد واستمع إلى اقتراحاتهم فيما يخص الدور المجتمعي والتنموي والعلمي للمعهد.