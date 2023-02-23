أوقف فريق الرائد سلسلة انتصارات مضيفه اتحاد جدة، التي استمرت في لقاءاته الخمسة الماضية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بعدما تعادل معه بدون أهداف، اليوم الخميس، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وشارك طارق حامد نجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة في مواجهة الرائد مساء اليوم، فيما غاب أحمد حجازي عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي أصبح بإمكانه الانفراد بالقمة حال فوزه على مضيفه ضمك، بعد غد السبت، بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد الرائد، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، إلى 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.