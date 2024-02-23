المصري الديمقراطي: القائمة النسبية الحل الأمثل لزيادة المشاركة بالانتخابات البرلمانية

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القائمة النسبية أفضل نظام انتخابي يمكن تطبيقه في الانتخابات البرلمانية المصرية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن القائمة النسبية تضمن التعددية السياسية والحزبية، وتمنح الفرصة للأحزاب في مصر أمام التمثيل السياسي والنيابي.

وأكد أن تطبيق القائمة النسبية من شأنه أن يشجع الشباب على العودة إلى المشاركة في الحياة السياسية مجددًا، لا سيما في ظل ضعف نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي تصل إلى 15 % في بعض المحافظات، لافتا إلى عزوف 85 % من الناخبين عن المشاركة.

ورأي أن القائمة النسبية ليست معضلة في تطبيقها حيث يمكن تقسيمها على مجموعة محددة من الأحزاب، ما يسهل على الناخب اختيار القائمة التي تمثله والأقرب إلى معتقداته وأفكاره، لا سيما كذلك أنها تفتح الباب أمام ائتلاف مجموعات كبيرة من الأحزاب، خاصة الصغيرة والناشئة، من أجل إثراء الحياة السياسية.

وانتقد «منصور» نظام القائمة المغلقة المطلقة، قائلا إنها تهدر 49 % من الأصوات، إذ أن القائمة الحاصلة على 51 % من الأصوات تفوز بكامل المقاعد، بينما لا يتم تمثيل آراء 49 % من الناخبين.