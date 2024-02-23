ردّ عالم المصريات وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، على بعض الانتقادات الموجهة من البعض تجاه اللجنة العلمية التي قررت وقف مشروع كساء هرم منكاورع.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن اللجنة لم تتسرع على الإطلاق في وقف مشروع جامعة أسيدا اليابانية، بشأن كساء الهرم؛ بل تم اتخاذه بعد دراسة علمية مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة.

وتابع:« أنا حصلت على درجة الدكتوراه بدراستي عن الهرم، أنا مش محتاج أروح الهرم علشان أكتب تقرير، أنا أعمل تقرير اللجنة أنا ومارك لينر -(عالم آثار أمريكي)- في نصف ساعة، إحنا حافظين الرملة والحجارة وحافظين كل مكان خارج وداخل الهرم».

وأكد أن اللجنة أخذت كامل وقتها في دراسة المشروع، مشيرا إلى إبداء كل عضو رأيه بمنتهى الأمانة العلمية، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى، مؤكدا عدم قدرة أي شخص على كتابة تقرير علمي مماثل بنفس المستوى الذي قدمته اللجنة.

وأوضح أن اللجنة لم تجامل أي شخص على حساب العلم، بما في ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري؛ بل قدمت تقريرًا علميًا على أعلى مستوى وبكل أمانة علمية.

واختتم: «بعد أخذ آراء اللجنة كتبنا تقرير، لا أعتقد أن هناك أي شخص قادر على كتابة مثل هذا التقرير، عيبنا في مصر لما حد يقول على نفسه عالم آثار لا نسأله أنت كتبت إيه؟ فالبعض يطلق على نفسه عالم الآثار الكبير وغيره المؤرخ، إزاي تكون مؤرخ وأنت ليس لديك مقالة واحدة عن العلم!».